Бишкек и Душанбе урегулировали пограничный вопрос

Вопрос, ставший причиной напряженности на границе Киргизии и Таджикистана разрешен. Об этом заявил председатель киргизского Госкомитета Нацбезопасности Камчыбек Ташиев.

"Сегодняшние переговоры завершились в 13:00 по бишкекскому времени, вопрос решен положительно. Мы приняли совместный протокол, состоящий из 7-8 пунктов, который скоро опубликуем", - приводит слова Ташиева РИА Новости.

Он отметил, что также принято решение о возвращении местных жителей, которые были эвакуированы из зоны конфликта, и отводе киргизских войск от границы.

Напомним, что 4 июня пограничная служба Киргизии сообщила о напряженной обстановке на границе с Таджикистаном. Ночью военные соседнего государства установили на неописанном участке границы в Ошской области контейнер и начали стягивать в район военный контингент.