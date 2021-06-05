Казахстан и Омск снова свяжут авиарейсы
Власти Омской области видят необходимость в возобновлении авиасообщения с Казахстаном.
Рейсы не выполняются уже больше года. Вопрос возобновления обсудили губернатор Омской области Александр Бурков и глава Росавиации Александр Нерадько.
Достигнута предварительная договоренность о возобновлении авиасообщения между Омском и Нур-Султаном. Сроки не называются.
Кроме того, в будущем году могут появиться рейсы из Омска в Павлодар и Петропавловск.
Вестник Кавказа
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