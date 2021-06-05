Главная » Новости

Казахстан и Омск снова свяжут авиарейсы

Казахстан и Омск снова свяжут авиарейсы

Власти Омской области видят необходимость в возобновлении авиасообщения с Казахстаном.

Рейсы не выполняются уже больше года. Вопрос возобновления обсудили губернатор Омской области Александр Бурков и глава Росавиации Александр Нерадько.

Достигнута предварительная договоренность о возобновлении авиасообщения между Омском и Нур-Султаном. Сроки не называются.

Кроме того, в будущем году могут появиться рейсы из Омска в Павлодар и Петропавловск.

805 просмотров





Вестник Кавказа

в Instagram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!