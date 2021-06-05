Главная » Новости

Парк "Дети Беслана" открылся в Италии

Парк &quot;Дети Беслана&quot; открылся в Италии

В итальянском городе Роверето открылся муниципальный парк "Дети Беслана".

Торжественная церемония открытия состоялась в субботу. В ней приняли участие глава города Роверето Франческо Валдуга, генконсул России в Милане Дмитрий Штодин, президент благотворительной ассоциации "Помогите нам спасти детей", почетный гражданин Беслана Эннио Бордато и глава Российского центра науки и культуры в Риме Дария Пушкова, сообщает РИА Новости.

Участники церемонии открыли мемориальную доску с новым названием парка, которое призвано сохранить память о жертвах трагедии в Беслане.

770 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!