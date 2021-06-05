Столкновение поезда и автомобиля на Кубани привело к гибели двух человек

В результате столкновения поезда и автомобиля в Краснодарском крае погибли два человека, еще один получил травмы, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Трагедия произошла сегодня в 12:15 по московскому времени. Водитель Toyota выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся пассажирским поездом, который следовал в Анапу. Машинист поезда применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

В результате аварии погибли водитель и пассажир легкового автомобиля, еще один пассажир получил травмы и был госпитализирован.

Отмечается, что авария привела к задержке поездов в крае. Пассажиры поезда не пострадали.