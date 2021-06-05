Азербайджан открывает двери для граждан России и Турции

Оперштаб при Кабинете министров Азербайджана принял решение о поэтапной отмене ограничений для посещения Азербайджана гражданами ряда государств, сообщает пресс-служба ведомства

Так, с 10 июня граждане России и Турции, с учетом улучшения эпидемиологической ситуации в этих странах, смогут свободно прилетать в Азербайджан.

Отмечается, что людям старше 18 лет необходимо иметь при себе 18 лет отрицательный результат на ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов до вылета, а также официальный документ о полной вакцинации или справки о недавно перенесенном заболевании.

Пассажиры в возрасте до 18 лет должны предъявить отрицательный результат на ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за три дня до вылета. Для детей младше 1 года результаты ПЦР-теста и справка о полной вакцинации не требуются.

"Авиаперевозчики должны регистрировать на рейсы только тех пассажиров, которые отвечают указанным требованиям. Пассажиры, не отвечающие требованиям, при прохождении пограничного контроля при въезде на территорию Азербайджана, не будут допущены на территорию страны и будут возвращены обратным рейсом за счет авиаперевозчика", - говорится в заявлении.

Напомним, что с 31 мая и с 10 июня в Азербайджане вступит в силу ряд послаблений. Так, с 31 мая возобновил свою работу Бакинский метрополитен, отменено обязательное ношение масок на открытом воздухе, возобновились пассажирские перевозки между городами и районами. С 10 июня откроются мечети, крупные торговые центры, а также пляжи.