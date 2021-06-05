В Мангистау приступили к спасению лошадей

В Мангистауской области началась заготовка кормов для крестьянских хозяйств. На корм для лошадей выделено 200 млн тенге, заявили в региональной администрации.

"Ежемесячно, начиная с июля и до конца года, на все пять районов Мангистауской области будет закупаться 2 200 тонн корма. А частники из соседних регионов готовы поставлять сено уже с 15 июня", - рассказали в областном акимате изданию Тумба.kz.

Стоит отметить, что часть лошадей будут транспортированы на зеленые пастбища.

Напомним, что из-за засухи в Мангистауской области участились случаи гибели лошадей. По данным на конец мая, там погибли 1 100 лошадей.