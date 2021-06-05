Путин сравнил США с СССР

США уверенной поступью идут по пути развития СССР, сталкиваясь с типичными проблемами империй. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

"В чем проблема империй? Им кажется, что они такие могущественные, что они могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки — этих купим, этих напугаем, с этими договоримся. Но количество проблем нарастает — и с наступает момент, когда с ними уже не справиться", — приводит слова главы государства "Известия".

Путин подчеркнул, что "США уверенной поступью, уверенной походкой, твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза".