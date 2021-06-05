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В результате авиаудара в Афганистане погибли 12 человек

В результате авиаудара в Афганистане погибли 12 человек

Нанесенный по ошибке авиаудар сил Афганистана привел к гибели 12 человек, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источники.

По данным источников, силы обороны и безопасности Афганистана случайно "нанесли удар по своим" в северо-восточной провинции Бадахшан. В числе погибших оказался командующий группой ополченцев, которые выступают на стороне властей против боевиков.

Отмечается, что в результате авиаудара еще восемь человек пропали без вести. Местные власти пока не комментируют инцидент.

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