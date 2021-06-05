Любовь россиян к спорту выросла на 6%

Продажи товаров для спорта и активного отдыха в мае нынешнего года выросли на 6%. Об этом сообщили в ответ на запрос "Вестника Кавказа" представители сети спортивных магазинов "Спортмастер".

В сообщении подчеркивается, что товары для спорта и активного отдыха в целом пользуются спросом у россиян.

"Молодежь, дети любят заниматься активными видами спорта и отдыха, колесная тема (велосипеды, самокаты, скейты, ролики), туристическая тема (рюкзаки, палатки, спальники), пляжная тема - все развивается", - отметили в сети магазинов.

Если говорить о конкретных цифрах, то по сравнению с 2019 годом продажи товаров для спорта и активного отдыха выросли примерно на 6%, уточняется в сообщении.

Сравнение с прошлым годом было бы некорректным, так как в мае 2020 года все магазины непродовольственной розницы были закрыты, и делать покупки можно было только on-line.