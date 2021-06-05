В Индии назвали санкции против Крыма глупостью
Гендиректор индийской компании "Гровер Интернешнл" Акхил Пракаш выступил за развитие экономических связей с Крымом и назвал санкции в отношении полуострова глупостью.
"Бизнес и политика – это несовместные вещи. Политики не должны указывать, как заниматься бизнесом. Это неправильно. Санкции – это большая глупость, и это неправильно. Я не понимаю западных и американских партнеров", - приводит слова Пракаша РИА Новости.
Он подчеркнул, что компании приятно работать с крымскими партнерами.
"Нам приятно работать с Крымом. Оплата за поставку оборудования всегда поступает своевременно. Наши крымские партнеры – вежливые и деловые люди, с которыми комфортно работать", - сказал он.
По его словам, полуостров является инвестиционно перспективным регионом, с которым необходимо развивать экономическое сотрудничество.
Вестник Кавказа
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