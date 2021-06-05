Путин призвал США смириться с существованием России

США должны смириться с тем, что Россия "есть, была и будет". Об этом заявил президент России Владимир Путин на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

"Мы что ли вводили санкции против США? Это же США против нас санкции вводили и продолжают вводить по каждому поводу и без повода вообще. Только потому, что мы существуем. Но с этим придется смириться. Россия есть, была и будет. Как есть и будут США, которые играют важную роль в мире", — приводит слова главы государства РИА Новости.

Путин подчеркнул, что Россия никогда не наносила ущерба двусторонним отношениям первой. По его словам, США необходимо играть стабилизирующую роль в международных отношениях.

Российский лидер выразил надежду на конструктивный диалог с президентом США Джо Байденом на предстоящем саммите в Женеве.