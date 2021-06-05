Ректора Дагестанского медуниверситета отстранили от должности

Подозреваемый в злоупотреблении должностными полномочиями и.о. ректора Дагестанского государственного медицинского университета отстранен от должности, сообщил ТАСС источник в силовых структурах республики.

"Советский районный суд временно отстранил от должности и.о. ректора Дагестанского государственного медицинского университета Сулеймана Маммаева на время следствия. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями", - заявил источник.

По версии следствия, в августе 2018 года подозреваемый устроил на должность в университетскую поликлинику своего племянника, зная, что тот не будет исполнять служебные обязанности.

В СКР Дагестана также отметили, что данным способом преследовалась цель снижения стоимости обучения родственника на 50%.

В ведомстве подчеркнули, что действия ректора нанесли материальный урон образовательному учреждению. Расследование дела продолжается.