Жительница Казахстана лишилась восьми млн тенге из-за мошенников

В Петропавловске женщина потеряла более восьми млн тенге после звонка "от службы безопасности банка", сообщает в пресс-службе департамента полиции Казахстана.

"44-летняя жительница Петропавловска поверила расхожей уловке – "звонку из службы безопасности банка". Незнакомый голос сообщил ей, будто на ее счете замечена подозрительная активность. Якобы для того, чтобы спасти деньги, нужно перевести их на "резервный счет". Женщина выполнила указания преступников и лишилась всех своих сбережений - свыше 8 миллионов тенге", - сказано в сообщении.

Отмечается, что данный инцидент внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Казахстана ("Мошенничество"). Сотрудники полиции убедительно просят граждан не доверять аферистам.