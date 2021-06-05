Скоростные "Ласточки" свяжут Назрань и Минводы

Осенью Ингушетию и Ставропольский край свяжет скоростной поезд "Ласточка", следующий по маршруту Назрань – Минеральные Воды.

Об этом сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов уточнив, что рейсы могут следовать ежедневно или по четным, или нечетным числам. Старт маршрута намечен на 1 сентября 2021 года.

В настоящее время по маршруту Назрань – Минеральные Воды ходит единственный фирменный поезд "Ингушетия" Назрань-Москва, однако его график движения неудобен для пассажиров, следующих из Назрани в Минеральные Воды, отметил глава региона на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).