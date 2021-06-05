Коронавирус нашли у 9 145 россиян

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 9 145 случая заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции – 9 145 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1340 (14,7%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве – 2 897, в Санкт-Петербурге - 857, в Московской области - 775. В Краснодарском крае - 97 случаев, в Ставропольском крае - 77, в Крыму - 109, в Дагестане - 54, в Кабардино-Балкарии - 13, в Чечне - 12, в Северной Осетии - 9, в Адыгее - 8, в Карачаево-Черкесии - 12, в Ингушетии - 12.

Суточный прирост составил 0,18%, общее число инфицированных в России достигло 5 117 274 человека.

Умерли за сутки 399 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии – 1123 436 человек.