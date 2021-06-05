Кто мешает расследованию гибели Векила Абдуллаева

30 мая 19-летний новосибирец Векил Абдуллаев умер в больнице через день после выстрела сотрудника ДПС. Трагедия вышла на федеральный уровень. Тут же возникло несколько очевидных вопросов. Были ли у сотрудника ДПС основания, чтобы обнажить огнестрельное оружие и передернуть затвор? Понесет ли открывший по невооруженному человеку огонь ответственность за свои действия?

Ответы на эти и другие вопросы должно дать объективное и всестороннее расследование трагедии. Но проблема намеренно осложняется информационными вбросами в СМИ. Особенно прискорбно, что даже авторитетные федеральные издания при подаче новостей особо подчеркивают национальную принадлежность нарушителя ПДД, хотя казалось бы, именно они в условиях внешнеполитической напряженности должны ратовать за внутренне единство граждан своей многонациональной и многоконфессиональной страны, а не пытаться разжигать межнациональный конфликт.

Казалось бы, какое значение имеет национальность в России, где проживают представители более 160 этносов, и даже в отдельно взятой Новосибирской области, где вместе с русскими живут немцы, татары, украинцы, узбеки, казахи и таджики, армяне, азербайджанцы, киргизы и белорусы?

Однако совершено неожиданно в работу следствия вмешивается главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, взявшаяся после просмотра видеозаписи судить о том, был ли выстрел произведен случайно или нет. Мария Бутина, пошла еще дальше, заявив об угрозе жизни и здоровью сотрудника полиции и призвав не только снять с него все обвинения, но и наградить.

К великому сожалению, в мире практически ежесекундно происходят трагические события, поэтому для расследования, поиска и наказания причастных к преступлениям, в случае доказательства их неправомерных действий, в каждой стране действуют правовые структуры. Именно они, а никто иной, должны заниматься такого рода вопросами. Такие случаи в любом правовом государстве остаются прерогативой правоохранительных органов, и вмешательство СМИ на этапе расследование недопустимо – по сути, оно может быть расценено как оказание давления на следствие.

Из-за вмешательства псевдоэкспертов расследование гибели Векила Абдуллаева вызвало нездоровый ажиотаж в обществе. Сегодня делом занимается Следственный комитет и очевидно, что после окончания следственных действий СМИ должны будут донести до общественности правдивую информацию о ходе и результатах расследования, а не подливать масла в огонь раздуваемого кем-то конфликта.