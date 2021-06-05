Путин: Россия не собирается избавляться от доллара

Президент России Владимир Путин на экономическом форуме в Санкт-Петербурге заявил, что Россия не стремится избавиться от доллара, однако вынуждена это делать из-за санкций.

"Мы не стремимся избавиться от доллара. Это не так", - приводит слова Путина РИА Новости.

Российский лидер отметил, что США использует доллар для санкционных мер, и Россия в ряде областей вынуждена переходить на расчеты в нацвалютах с другими государства.

По словам Путина, нефтяные компании не собираются уходить от расчета в долларах, но если их будут вынуждать, то и они "найдут способ делолларизации в своих расчетах". "И это будет очень серьезным ударом по доллару как мировой резервной валюте", - добавил он.