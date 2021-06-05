В Чечне восстановят исторический комплекс XIV-XVI века

Специалисты начали реставрацию жилых башен и склепа Мешийского историко-архитектурного комплекса XIV-XVI века в Итум-Калинском районе Чечни, сообщает пресс-служба главы республики.

"Эти объекты - наше историческое и культурное достояние. Они расположены в ущелье реки Меши-Хи Итум-Калинского района. В связи с труднодоступностью к объектам материал доставляется через натянутые тросы на лебедках, такой опыт у нас уже есть", - приводит пресс-служба слова министра культуры Чечни Хож-Бауди Дааева.

Он также подчеркнул, что параллельно специалисты занимаются расчисткой завалов и подготовкой площадок для складирования материалов. По словам Дааева, завершить реставрацию планируется до наступления холодов.