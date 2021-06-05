В Узбекистане заявили о высоком уровне отношений с Казахстаном

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев положительно отметил сотрудничество с Казахстаном на встрече с главой казахстанского Сената Мауленом Ашимбаевым, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.

По словам узбекского лидера, отношения дружбы, добрососедства и стратегического партнерства были достигнуты благодаря регулярным и эффективным контактам на высшем уровне.

В ходе переговоров было подчеркнуто, что Узбекистан и Казахстан продолжают активные обмены на уровне правительств, регионов и бизнеса.

“С начала этого года взаимный товарооборот вырос на 40 процентов. Ведутся подготовка и реализация крупных проектов кооперации в машиностроении, текстильной промышленности, области транспорта, туризма и других секторах экономики. Возобновлены программы в культурно-гуманитарной сфере”, — сказано в сообщении.