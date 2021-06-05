В результате крупного ДТП в Алматы пострадали три человека

Массовая автоавария с участием кареты скорой помощи произошла в Алматы.

Водитель автомобиля Lada Granta совершил остановку на пересечении улиц Толе би - Назарбаева, чтобы пропустить скорую помощь, а затем начал движение. Однако за машиной скорой помощи двигался мотоцикл Kawasaki, который водитель Granta не пропустил. Произошло столкновение, мотоцикл откидывает к скорой помощи, а затем в сторону тротуара, где в это время стояли пешеходы, сообщает "Спутник-Казахстан".

В результате происшествия пострадали три человека: водитель мотоцикла получил открытый перелом ноги, пассажир мотоцикла - закрытый перелом ноги, а также пешеход, которые получил ранения от отлетевших осколков от машины. Все трое были госпитализированы.

Стоит отметить, что находившиеся в скорой помощи фельдшер и больной не пострадали.