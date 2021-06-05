Путин: россиянам откроют границы осенью

Граждане России смогут более свободно ездить в другие страны после достижения 60% иммунизации. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Он отметил, что достичь столь высокий процент планируется в сентябре.

"После этого можно будет говорить о более широком доступе на нашу территорию и о том, что наши граждане тоже смогут ездить более свободно в другие страны, в том числе европейские", - сказал президент.

Путин также подчеркнул, что неплохо было бы, если бы европейские регуляторы признали, что привитые российскими препаратами ничем не отличаются от тех, кто привился другими.