Насилие - не единственный вариант: Таджикистан поделился водой с Казахстаном

Политические аналитики обычно рассматривают Центральную Азию как потенциальный очаг конфликтов из-за водных ресурсов, но одно из последних событий показывает, что возможны и более благоприятные сценарии. Как сообщает Eurasianet, на этой неделе Таджикистан согласился перенаправить 315 миллионов кубометров из своего водохранилища Бахри-Точик в Казахстан, обеспечив своего северного соседа необходимой поливной водой в жаркие летние месяцы.

Вода будет поставляться через Киргизию в Туркестанскую и Кызылординскую области Казахстана. Сделка была достигнута после встречи в Душанбе министра экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзума Мирзагалиева с министром энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далером Джумой. "Казахстан, в свою очередь, окажет Таджикистану материально-техническую поддержку в случае негативных последствий от истощения Бахри-Точикского водохранилища", - обещал Мирзагалиев.

В этом году уровень реки Сырдарья, одного из двух основных водотоков Центральной Азии, упал почти на треть, что значительно больше, чем обычно. Недостаток воды грозит югу Казахстана засухой и, как следствие, отсутствием урожая.

Климатические эксперты обеспокоены влиянием, которое изменение климата может оказать на Центральную Азию, но нынешняя ситуация представляется частью циклической тенденции. В прошлом году в начале лета в Казахстане также отмечался низкий уровень воды в реках, что некоторые специалисты связывают с недостаточно высокими температурами в горах.

Хотя переговоры о совместном использовании воды с бывшими союзными республиками СССР, такими как Киргизия, Узбекистан и Таджикистан, принесли некоторые результаты для Казахстана, Китай оказался более хитрым покупателем. Жесткая политика Пекина привела к тому, что некоторые реки Казахстана, в первую очередь река Или, превратились в небольшие ручьи.

Ученые предупреждают, что быстрое развитие Китая и рост числа рисовых полей представляет серьезную угрозу для Балхашского бассейна в Казахстане. Хотя таджикско-казахстанское соглашение можно считать примером позитивной модели сотрудничества, выводы экспертом гораздо более мрачны. В интервью Deutsche Welle Анатолий Рябцев, директор Казгипроводхоза, ранее контролируемого государством органа, занимающегося проектированием плотин, гидроэлектростанций и другой прибрежной инфраструктуры, прогнозировал, что страны верхнего течения в будущем, вероятно, сделают удовлетворение собственных нужд приоритетом перед помощью соседям.

Недавние события на границе Таджикистана и Киргизии стали тревожным индикатором того, как споры из-за воды между экономически ограниченными сельскими приграничными общинами могут перерасти в нечто, напоминающее полноценный конфликт. Боевые действия в конце апреля, унесли жизни по меньшей мере 36 граждан Киргизии и 20 граждан Таджикистана. Десятки тысяч киргизов были вынуждены бежать, множество домов и предприятий было подожжены.

Однако сделка между Казахстаном и Таджикистаном демонстрирует, что насилие - не единственный вариант.