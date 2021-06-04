Удар током унес жизнь парня в Ташкентской области

В Ташкентской области Узбекистана от удара током погиб молодой парень. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

Несчастный случай произошел в махалле "Чувалачи" Ташкентского района.

Как отмечается, молодого человека ударило током после того, как он дотронулся до металлического забора возле трансформаторной будки. От полученного удара он упал на землю.

Согласно предварительной информации, трагедия случилась из-за неисправности трансформаторной будки, находившейся рядом с открытым источником воды.

По данному факту возбуждено уголовное дело, передает Подробно.uz.