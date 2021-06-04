Встреча с Байденом станет тяжелым испытанием для Эрдогана

Готовясь к важной встрече со своим американским коллегой Джо Байденом, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен решить проблему – как наладить отношения с Вашингтоном и убедить в необходимости потепления этих отношений граждан своей страны, в которой по-прежнему растут антиамериканские настроения, пишет Al Monitor.

Планируется, что два лидера встретятся на полях саммита НАТО в Брюсселе 14 июня, что станет их первой личной встречей с тех пор, как Байден стал президентом. Источники, близкие к правительству Турции, сообщают, что в Анкаре идет активная подготовка к встрече, поскольку двух союзников по НАТО ждет множество сложных вопросов для обсуждения. Главным из них остается затяжной скандал по поводу покупки Турцией российских систем противовоздушной обороны С-400 и последующее исключение страны из программы по продаже истребителей F-35 Вашингтоном.

Двусторонние отношения обострились из-за поддержки США курдских сил в Сирии, судебного разбирательства в США над турецким государственным банком за помощь Ирану в уклонении от санкций, отказа Вашингтона экстрадировать Фетхуллаха Гюлена, проповедника из Пенсильвании, обвиняемого в организации попытки государственного переворота в Турции в 2016 году, а также спор Анкары с Афинами в Эгейском и Средиземном морях. Другие вопросы, вызывающие взаимный интерес, включают отношения с Россией и напряженность в Черноморском регионе, будущее Сирии и ситуацию в Ираке, особенно на контролируемом курдами севере, где турецкая армия преследует вооруженных курдских боевиков.

В телеинтервью 1 июня Эрдоган признал, что его диалог с Байденом до сих пор был непростым, в отличие от "очень мирной и непринужденной" телефонной дипломатии с Трампом. Упомянув правление Джорджа Буша и Барака Обамы, он сказал, что "никогда не испытывал такой напряженности" ы отношениях с Белым домом, возложив вину на Байдена за то, что тот назвал события Первой мировой войны в Османской империи "геноцидом армян".

Тем не менее споры по поводу С-400 остаются наиболее острыми, и Анкара все еще пытается найти решение, которое удовлетворило бы Вашингтон. Было предложено несколько вариантов, в том числе так называемая модель Крита - отсылка к спорной покупке киприотами-греками С-300 у России в 1990-х годах, которые хранились на греческом острове Крит.

Есть признаки того, что Эрдоган может предложить Байдену новую формулу - разместить С-400 под контролем США на авиабазе Инджирлик на юге Турции без участия России в их эксплуатации и обслуживании. На этой неделе министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что Анкара будет иметь "стопроцентный контроль" над системами, и в Турции не будет российских военных экспертов.

Мехмет Коджак, обозреватель проправительственной ежедневной газеты Yeni Akit, утверждает, что двусторонние отношения обречены на дальнейшее ухудшение, напоминая, что Байден в интервью перед своим избранием выступал в поддержку оппозиции Турции. Несмотря на эти заявления, "президент Эрдоган поздравил Джо Байдена с его избранием и предложил открыть новую главу в двусторонних отношениях". Аналогичные аргументы были приведены министром внутренних дел Сулейманом Сойлу, который настаивает на том, что Соединенные Штаты стояли за попыткой государственного переворота 2016 года в Турции. Лидер Патриотической партии Догу Перинчек недавно раскритиковал SETA - связанный с правительством аналитический центр, откуда пришли многие помощники президента - за попытку уговорить Эрдогана изменить курс на примирение с США и Израилем.

Между тем, как пишет турецкая "Сабах", даже если откроется новая страница, в извечной геополитике Запада в отношении Турции ничего не изменится. Основная цель Запада — оторвать Турцию от Азии и Ближнего Востока и снова поставить под контроль Атлантики.