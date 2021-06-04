Кубань нарастила экспорт вин на 25%

С начала 2021 года Краснодарский край увеличил экспорт вина на четверть, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, выступая на дискуссии "Правила виноделов. Новые горизонты российского экспорта" в рамках ПМЭФ.

Кондратьев отметил, что кубанское вино поставляется в 18 стран мира. Экспорт растет - в 2020 году он увеличился на 17%, а за первый квартал 2021 года - на 25%.

"Пришло понимание, что вино нужно продвигать как продукт. Созданы серьезные преференции для производителей. Теперь только вино из российского виноматериала может называться российским. Еще один важный момент - защита виноградопригодных земель", - пояснил он.

Губернатор отметил, что российские производители "выигрывают в развитии и виноградарства, и виноделия, и санаторно-курортной отрасли", кроме того, отечественное вино превосходит конкурентов на мировых рынках и по соотношению цены и качества, поэтому достаточно "просто продвигать его" на зарубежные площадки.