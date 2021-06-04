Узбеки выбирают вакцины: одни за Россию, другие за Китай

В прошлом году житель Ташкента, журналиста Рустам Джабборов обещал первым добровольно участвовать в клинических испытаниях, если Узбекистан разработает свою собственную вакцину от коронавируса. Но поскольку этого не произошло, теперь Джабборов намерен участвовать в проходящих в Узбекистане испытаниях вакцины китайского производства, чтобы "внести свой вклад" в борьбу с коронавирусом.

Eurasianet сообщает, что Джабборов уже получил первую дозу вакцины. После этого одни пожелали ему здоровья, другие предположили, что он поспешил с вакцинацией лекарством, изобретенным Китаем. Ряд негативных комментариев совпал с опросом 2000 жителей Узбекистана, проведенным "Среднеазиатским барометром" в октябре и ноябре, который показал, что 41% респондентов отрицательно относятся к Китаю.

Джабборов был одним из первых, кто присоединился к третьему этапу клинических испытаний вакцины, разработанной китайской компанией Anhui Zhifei Longcom под названием ZF2001. Узбекистан - наряду с Пакистаном, Индонезией и Эквадором - согласился стать партнером Китая в тестирования вакцины с участием 29 тысяч добровольцев по всему миру.

За вклад Узбекистана компания Anhui Zhifei Longcom внесла эту страну в список соразработчиков и предоставила Jurabek Laboratories в Ташкенте право производить вакцину для внутреннего использования в какой-то момент в будущем. Позднее партнерство было скреплено с местной торговой маркой ZF-UZ-VAC 2001, которую узбекское население в просторечии называет "собственной" вакциной. Первый заместитель министра инновационного развития Шахло Турдикулова сказала, что она и ее семья получили прививку до начала клинических испытаний, назвав вакцину "абсолютно безопасной" и - хотя результаты испытаний еще не опубликованы - эффективной на 97%.

Однако общенациональный опрос почти 20 тысяч человек, проведенный в конце марта в Telegram, показал, что только 8% доверяют китайско-узбекскому эксперименту. 34% заявили, что они бы выбрали Sputnik V, сделанный Россией. Опрос также показал, что 44% респондентов планируют вообще отказаться от вакцинации.

Китайско-узбекская вакцина, возможно, не самый популярный вариант, но она наиболее широко доступна. По состоянию на 2 июня было импортировано 3,5 миллиона доз, тогда как Sputnik V было достаточно для вакцинации лишь 85 тысяч человек. Еще 660 тысяч доз AstraZeneca было доставлено в рамках программы ООН COVAX, инициативы по обеспечению бедных стран вакцинами.

"Китай дольше всех борется с вирусом. Вполне логично, что у него есть лучшее оборудование для борьбы с ним, - полагает Джаббаров. - В конце концов, я доверял ему даже больше, чем другим. Но есть также чувство гордости за возможность продвигать свои собственные достижения". А вот 70-летняя Лола Юнусханова выбрала для себя Sputnik V.

Знакомства играют большую роль

"Люди доверяют своим знакомым, - говорит врач из Ташкента Азизбек Низомов. - Я привился вакциной AstraZeneca. С тех пор 70% прививок, которые я провел в моем районе, были проведены с использованием вакцины AstraZeneca".

Сообщения о редких случаях возникновения тромбов повредили имиджу AstraZeneca в Узбекистане, как и везде. Юнусханова говорит, что она скорее согласилась бы на китайско-узбекскую вакцину, а не на AstraZeneca, если бы не смогла получить Sputnik V.

Низомов связал нерешительность, которую он наблюдал среди своих пациентов, с сообщениями в социальных сетях, вызывающими сомнения в безопасности вакцины. "Бороться с дезинформацией сложно", - заявил врач.