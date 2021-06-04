Лучших кинологов и их питомцев определили в Дагестане

В кинологическом отделе Дагестанской таможни прошел турнир по многоборью среди кинологов и их питомцев "Кубок Северо-Кавказского таможенного управления", сообщает пресс-служба ведомства.

"В течение нескольких дней кинологи состязались в отработке различных задач с применением служебных собак, демонстрируя высокий уровень профессионального мастерства и степень натренированности. Шансы были одинаковы для всех вне зависимости от породы, размеров и внешнего вида", – заявили в отделе.

Участники продемонстрировали общий курс дрессировки собак, а также выполнили спецкурс дрессировки: упражнения "поиск в помещении", "поиск на легковом автотранспорте", "поиск на грузовом автотранспорте" и "поиск в багаже" на предмет наличия наркотических средств.

По результатам турнира первое общекомандное место досталось команде кинологического отдела Минераловодской таможни, второе место заняли представители Северо-Осетинской таможни, третье – отдел Дагестанской таможни.

В личном зачете победу одержал представитель кинологического отдела Северо-Осетинской таможни О. Веденов и его друг по прозвищу Артист.