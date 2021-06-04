Два крупных спортивных турнира пройдут в Ташкенте в выходные

Свыше 200 спортсменов из более чем 30 стран мира примут участие в чемпионате мира по рукопашному бою, который пройдет с 5 по 7 июня в Ташкенте. Об этом сообщили в пресс-службе НОК Узбекистана.

Турнир проведут в "Спортивном комплексе Юнусабад", уточняет Sputnik Узбекистан.

В выходные в столице также состоятся соревнования по триатлону для спортсменов и любителей, в связи с чем, как заявили в Минтрансе, будет перекрыта часть дорог.

Так, в субботу с 6:00 до 13:00 нельзя будет проехать по МКАД - от улицы Чингиза Айтматова до улицы Кургазма; по улице Кургазма - от МКАД до улицы Корхожиота; по улице Корхожиота - от улицы Кургазма до улицы Ифтихор.

В министерстве принесли извинения водителям и призвали их воспользоваться путями объезда.