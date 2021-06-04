Хабиб Нурмагомедов показал свою команду (ФОТО)

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов разместил на своей странице в Instagram новую фотографию. На ней боец изображен вместе со своей командой.

"Вы на наши лица внимания не обращайте. Мы делаем упор на красоту внутреннего мира, ну или стараемся, что ли", - подписал фото Хабиб.

Напомним, 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. После боя Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 поединках. В конце марта президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру.