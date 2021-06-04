Медик: маски - самая серьезная проблема Грузии

Масочный режим остается основной проблемой в Грузии, заявил директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

Он пояснил, что уровень ношения масок по стране по-прежнему очень низкий - всего 60%, а ранее он и вовсе составлял 40%. В странах Европы, отметил медик, показатель достигает 90-95% (там, где вакцинировано две трети населения).

"Единственный, кто снял это ограничения, - Израиль, и то в открытых пространствах. Для Грузии маски остаются самой серьезной проблемой", - цитирует Церцвадзе Sputnik Грузия.