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В Краснодаре выставили гималайские полотна Сергея Дудко

Фото пресс-службы музея имени Коваленко
Фото пресс-службы музея имени Коваленко

В Краснодаре открылась выставка "Русский след" в Гималаях" заслуженного художника России Сергея Дудко и его дочери Людмилы Александровой, - сообщили в пресс-службе Краснодарского художественного музея имени Коваленко.

В экспозиции представлено 95 работ художников. В 2016 году они участвовали в экспедициях в Тибет и Непал, чтобы создать первую в мире галерею картин всех 14 высочайших горных вершин планеты.

"Эта выставка - новое видение художников-современников удивительного места на Земле, уникального в своем величии, энергетически притягательного для человека себя ищущего, пытающегося ощутить и прочувствовать свое единение со Вселенной", - рассказали в музее, передает портал Юга.ру.

Выставка будет работать по 13 июня, - добавили в пресс-службе музея.

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Вестник Кавказа

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