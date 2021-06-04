Главная » Новости

В июле в Каспийске заработают магазины "Магнит"

В июле в Каспийске заработают магазины &quot;Магнит&quot;

В начале июля в дагестанском Каспийске откроются первые в республике магазины "Магнит", - сообщает сайт главы региона.

Ритейлер в первую очередь откроет магазин в формате "у дома" площадью около 400 кв м и магазин "Магнит Косметик" площадью около 240 кв м, а в августе откроет магазин в Махачкале, - передает "Интерфакс".

Подготовку к запуску первых магазинов, а также дальнейшее развитие сети в регионе врио главы Дагестана Сергей Меликов на полях ПМЭФ обсудил с представителями компании, подчеркнув значимость открытия магазинов в Каспийске, где сегодня базируется Каспийская флотилия.

Стороны также обсудили вопросы взаимодействия с местными товаропроизводителями. Компания уже подписала 11 контрактов о поставках мяса, птицы, замороженной мясной гастрономии, бакалеи, напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий, она планирует развивать сотрудничество с дагестанскими поставщиками и в дальнейшем.

805 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!