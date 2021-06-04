ФИФА рассказала казахстанским арбитрам, как использовать VAR

Международная федерация футбола (ФИФА) провела первый обучающий курс для казахстанских судей, направленный на ознакомление с базовыми условиями работы с системой видеопомощи арбитрам (Video assistant referee – VAR). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Казахстанской федерации футбола (КФФ).

В рамках курса инструктор ФИФА по судейству VAR Фархад Абдуллаев прочел казахстанским судьям онлайн-лекции о фундаментальном устройстве системы и принципах использования видеоповторов в матчах.

В КФФ также отметили, что этим курсом началась серия полноценного обучения арбитров для последующего получения лицензии VAR от ФИФА.