Ливень затопил Ставрополье

Сильный дождь с градом прошел в населенных пунктах близ Ставрополя, рассказал глава Шпаковского округа Игорь Серов.

По его словам, вода затопила дороги и улицы.

"Выпало неимоверное количество осадков, залило Михайловск и село Верхнерусское, другие населенные пункты", - написал Серов в Instagram.

Чиновник подчеркнул, что дорожная техника уже устраняет последствия непогоды.

Жители Михайловска в социальных сетях жалуются, что ливень затопил дворы и подвалы.