Единые национальные экзамены стартуют с 1 июля в Грузии
Единые национальные экзамены 2021 года в Грузии начнутся с 1 июля с грузинского языка и литературы, сообщает Национального центра экзаменов и оценок.
С 14 июля подключиться к испытаниям смогут учителя и лица, желающие стать педагогами.
Отмечается, что грантовый конкурс состоится 28 июля, а общий магистерский экзамен - 27-30 июля.
Регистрацию на ЕНЭ в этом году прошли более 38 тыс абитуриентов.
Свыше 3,7 тыс человек зарегистрировались на грантовый конкурс студентов, а на магистерский – почти 13 тыс желающих.
На экзамен предметного учителя или старшего педагога и подтверждения профкомпетенции зарегистрировались почти 30 тыс человек.
Вестник Кавказа
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