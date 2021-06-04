Единые национальные экзамены стартуют с 1 июля в Грузии

Единые национальные экзамены 2021 года в Грузии начнутся с 1 июля с грузинского языка и литературы, сообщает Национального центра экзаменов и оценок.

С 14 июля подключиться к испытаниям смогут учителя и лица, желающие стать педагогами.

Отмечается, что грантовый конкурс состоится 28 июля, а общий магистерский экзамен - 27-30 июля.

Регистрацию на ЕНЭ в этом году прошли более 38 тыс абитуриентов.

Свыше 3,7 тыс человек зарегистрировались на грантовый конкурс студентов, а на магистерский – почти 13 тыс желающих.

На экзамен предметного учителя или старшего педагога и подтверждения профкомпетенции зарегистрировались почти 30 тыс человек.