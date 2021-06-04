В Ингушетии создадут зоны для отдыха и привала туристов

Руководство Ингушетии планирует создать в горах республики 18 террас для отдыха и привала туристов. Об этом заявил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

Он отметил, что развитие туризма является одним из главных направлений в республике.

"По моей инициативе власти горного Джейрахского района, правительство и комитет по туризму республики разработали проект по созданию 18 типовых террас вдоль дороги, которая пролегает через весь район, а это 1,5 часа езды. Террасы будут созданы, чтобы туристы и гости горной части смогли отдохнуть, выпить горячий кофе, чай, для субъектов малого и среднего бизнеса это хорошая возможность открыть на территории небольшие торговые точки", - приводит слова Калиматова издание "Ингушетия".

По словам главы региона, власти будут развивать необходимую инфраструктуру в течение нескольких лет. По его словам, в Ингушетии готовы к строительству новых гостиниц.

"У нас есть желающие построить современные небольшие гостиницы или кемпинги в горах, я думаю, они будут функциональными для туристов и появятся до 2024 года. У нас есть невероятной красоты природные пейзажи, это горы, леса, горные реки и, конечно, же средневековые башни, уникальные храмы, наши предки все это сохранили, и наша обязанность продолжать эту работу и знакомить с нашим красивым регионом людей. В планах также развитие семейного туризма и привлечение к идее создания гостевых домов жителей горного района, которые смогут принять гостей в своем доме и познакомить их с бытом и традициями", - добавил он.

Калиматов отметил, что за 10 дней майских праздников Джейрахский район посетили более 21 тыс человек.