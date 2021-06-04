В Анапе станет больше высококлассных отелей

Соглашение о строительстве в Анапе новых отелей с инвестициями в 13 млрд рублей было подписано на ПМЭФ-2021.

Документ подписали губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, глава Анапы Василий Швец и председатель совета ООО "Арбат Отель Менеджмент" Андрей Уманский.

"Сегодня есть рост цен на номерной фонд. Это рынок, и его не остановить. Здесь должны быть только конкуренция и насыщение рынка предложением. А сейчас мы видим, что 90% фонда в гостиницах 5 звезд выкуплено. Значит, должны наращивать темпы строительства таких отелей и гостиниц", – отметил губернатор.

Глава Ростуризма Зарина Догузова, которая также принимала участие во встрече добавила, что у Анапы огромный туристический потенциал. "В регионе не хватает качественных отелей, выровнять ситуацию может открытие новых гостиниц под известными брендами", - уверена Догузова.

На курорте возведут два отеля: Alean resort suits Riviera категории "4 звезды" и Alean Premium Anapa - "ультра все включено".