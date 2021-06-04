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Лайнеры "Белавиа" будут летать в "Шереметьево"

Лайнеры &quot;Белавиа&quot; будут летать в &quot;Шереметьево&quot;

Белорусская авиакомпания "Белавиа" получила разрешение на выполнение рейсов в аэропорт "Шереметьево": на сегодняшний день белорусский авиаперевозчик летает в "Домодедово" и в полмосковный аэропорт "Жуковский".

С 10 июня "Белавиа" будет летать в "Шереметьево" пять раз в неделю - по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям, - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Также авиакомпания увеличит количество рейсов в Стамбул, Батуми и Тбилиси.

После инцидента с принудительной посадкой в Минске самолета Ryanair "Белавиа" потеряла больше двух третей своих направлений, и теперь летает только в Армению, Азербайджан, Грузию, Россию, Израиль, Казахстан, Турцию, Узбекистан и ОАЭ.

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Вестник Кавказа

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