Лайнеры "Белавиа" будут летать в "Шереметьево"

Белорусская авиакомпания "Белавиа" получила разрешение на выполнение рейсов в аэропорт "Шереметьево": на сегодняшний день белорусский авиаперевозчик летает в "Домодедово" и в полмосковный аэропорт "Жуковский".

С 10 июня "Белавиа" будет летать в "Шереметьево" пять раз в неделю - по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям, - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Также авиакомпания увеличит количество рейсов в Стамбул, Батуми и Тбилиси.

После инцидента с принудительной посадкой в Минске самолета Ryanair "Белавиа" потеряла больше двух третей своих направлений, и теперь летает только в Армению, Азербайджан, Грузию, Россию, Израиль, Казахстан, Турцию, Узбекистан и ОАЭ.