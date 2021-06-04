Торговцы героином были задержаны благодаря бдительности жителя Нальчика

Бдительный житель Нальчика помог задержать двух "закладчиков" наркотиков, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Кабардино-Балкарии.

Первого июня ночью в дежурную часть поступил звонок от местного жителя, который рассказал, что во дворе одного из домов по улице Мусукаева неизвестные люди роются в цветочной клумбе, не исключено, что они размещают там наркотики.

Правоохранители задержали подозреваемых, которыми оказались 18-летняя ранее судимая нальчанка и ее ранее судимый 23-летний знакомый, живущий неподалеку от места задержания.

"Девушка добровольно указала места уже осуществленных тайниковых закладок во дворах домов, откуда полицейские изъяли семь полимерных свертков с порошкообразным веществом светлого цвета", - пояснили в управлении.

Во время дальнейших следственных действий подозреваемые сообщили еще о трех тайниках, но уже на территории Баксанского района.

Девушка и мужчина рассказали, что в пакете был героин, который они собирались сбыть путем тайниковых закладок на территории КБР.

Экспертиза подтвердила их слова, масса наркотика составила 0,76 г.

Оба задержанных взяты под стражу, открыто уголовное дело по п.п. "а", "б" ч.3 ст.228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств…).