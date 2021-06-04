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Военного ранили в Кутаиси

Военного ранили в Кутаиси

Грузинский военнослужащий получил ранение из огнестрельного оружия в Кутаиси (регион Имерети), об инциденте сообщают СМИ.

По данным телеканала Rustavi2, сначала произошла громкая словесная перепалка, вылившаяся в драку, а затем прозвучало несколько выстрелов.

Очевидцы предполагают, что пострадавший военный попал в устроенную для него засаду.

Причина инцидента устанавливается. Нападавший скрылся. Раненый находится в стабильном состоянии.

МВД Грузии открыло уголовное дело по статье "Попытка умышленного убийства". Идут следственные действия.

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