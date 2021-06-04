Хикмет Гаджиев призвал международные организации осудить инцидент в Кельбаджарском районе

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев обратился к международным организациям с призывом осудить трагедию в Кельбаджарском районе. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Twitter.

Политик напомнил, что журналисты AzTV и АЗЕРТАДЖ погибли из-за мины, заложенной ВС Армении во время вывода их из Кельбаджара.

"Мы призываем международные организации проявить солидарность и осудить этот инцидент", - обратился Хикмет Гаджиев.