Власти объяснили отключения электричества в Узбекистане

В Минэнерго Узбекистана назвали причину кратковременных отключений электричества, произошедших в стране с 1 по 3 июня. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба ведомства.

В нем говорится, что сильные порывы ветра ломали ветви деревьев и сносили кровли домов, что в ряде случаев привело к повреждению линий электропередачи, передает Sputnik Узбекистан.

Помимо этого, в первые дни лета зафиксирован резкий рост нагрузки на трансформаторные подстанции из-за увеличения потребления электричества во время жары, что также может вызвать неполадки.

"Для ликвидации возникших проблем во всех регионах действуют аварийные бригады, укомплектованные специалистами местных энергокомпаний, ведется работа по устранению проблем", - заверили в Минэнерго.

В ведомстве добавили, что в некоторых случаях кратковременные отключения электричества осуществляются на плановой основе в связи с подготовкой отдельных участков ЛЭП и трансформаторных пунктов к осенне-зимнему периоду.