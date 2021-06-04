Донские госпитали почти вдвое сократили "ковидный" коечный фонд

Коечный фонд "ковидных" госпиталей на Дону уменьшился с 3363 до 1881 мест, - сообщает управление информполитики правительства региона.

"Ранее коечный фонд для пациентов с коронавирусом доходил до 3363 единиц. Сейчас в регионе развернута 1881 койка. Загруженность коечного фонда составляет менее 60%", - рассказал министр здравоохранения области Юрий Кобзев, передает "Интерфакс".

Так, вдвое уменьшился коечный фонд ковидного моногоспиталя Ростовской областной клинической больницы (РОКБ), а лечение таких пациентов будет проводиться на 100 койках. Всего за восемь месяцев госпиталь принял почти 4,5 тыс человек с COVID-19, более половины из которых страдали тяжелой формой этого заболевания.