В Адыгее построят два крупных завода тары

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сегодня на площадке Петербургского международного экономического форума провел переговоры с руководством компании SFT Group, в состав которой входит предприятие "Картонтара".

Стороны обсудили перспективы реализации двух инвестпроектов: создание производства по выпуску ролевого картона и бумаги для упаковки в объеме от 250 до 300 тыс т в год и строительство завода по производству гофроупаковки, - передает "АиФ-Адыгея".

Первый проект будет реализован в Майкопе – под него уже приобретена территория и ведется разработка бизнес-плана. Объем инвестиций в предприятие составит около 15 млрд рублей.

Гофрозавод планируется возвести на площадке создаваемого промышленного парка в Тахтамукайском районе республики, - предложили органы власти Адыгеи.