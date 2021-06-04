США помогут Грузии с противовирусным ремдесивиром

Грузия в течение ближайших двух-трех дней пополнит запасы препарата ремдесивир, используемого для лечения инфицированных коронавирусом, - заявила замминистра здравоохранения Грузии Тамара Габуния.

Запас медикамента, рассчитанный на более тысячи пациентов, Грузия получит в качестве донации от производителя - американской биофармацевтической компании Gilead Sciences.

О дефиците препарата в стране стало известно еще в начале мая, Грузия планировала пополнить их в Индии, однако из-за нынешней эпидситуации в этой стране с поставками возникли проблемы.

"Несмотря на то, что ремдесивир пока не получил авторизацию ВОЗ, у нас есть позитивные результаты его использования в индивидуальных случаях", - заявила Габуния, цитирует ее Sputnik Грузия.

Напомним, ремдесивир является новым противовирусным препаратом в классе нуклеотидных аналогов. США 1 мая 2020 года в упрощенном порядке выдало разрешение для его экстренного использования при лечении COVID-19 в стране.