Курорты Кавминвод примут Второй фестиваль военных оркестров

С 18 по 20 июня на курортах Кавказских Минеральных Вод пройдет второй Всероссийский фестиваль военных оркестров войск нацгвардии, приуроченный к 310-летию военно-оркестровой службы России и пятилетию Росгвардии, - сообщает пресс-служба Северо-Кавказского округа войск нацгвардии РФ.

"В фестивале "Музыка. Кавказ. И блеск военной меди" примет участие симфонический оркестр войск нацгвардии РФ, а также военные коллективы Северо-Кавказского, Сибирского, Южного и Северо-Западного округов Росгвардии", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Открытие фестиваля пройдет в Ессентуках на Театральной площади города. Затем оркестры-участники одновременно выступят с плац-концертами сразу на нескольких площадках Пятигорска, а в Лермонтове состоится концерт военного оркестра из Санкт-Петербурга.

В субботу концерты пройдут в Железноводске, Минеральных Водах, Ессентуках, Кисловодске, Лермонтове и Пятигорске.

Завершится фестиваль в воскресенье шествием и гала-концертом сводного оркестра на Театральной площади Ессентуков.