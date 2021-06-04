Депутат "Моего шага" уходит из парламента Армении

Депутат правящего блока "Мой шаг" Сергей Атомян решил отказаться от мандата, такое сообщение распространила пресс-служба парламента Армении.

Парламентарий подал соответствующее заявление сегодня, уточняет Sputnik Армения.

В течение недели Атомян еще может отозвать его, а затем его полномочия будут прекращены.

Напомним, депутат не входил в состав ни одной партии. Ранее, в 2014-2018 годах он был следователем в управлении Араратской области.