В КБР будут развивать туризм в Чегемское ущелье

Власти Кабардино-Балкарии намерены развивать инфраструктуру популярного в регионе туристического направления - Чегемского ущелья, и привлечь для этого не менее 4,4 млрд рублей.

"Мы подготовили программу по Чегемскому ущелью, план по созданию туристических баз, мест притяжения. Она предусматривает строительство инфраструктуры, дороги, перспективу развития также имеет Черекское ущелье и Черекская теснина", - рассказал в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, передает "Это Кавказ".

Власти КБР уделяют особое внимание развитию туристической отрасли в республике, одним из проблемных вопросов в этой сфере является повышение качества сервиса.

Напомним, Чегемское ущелье - одно из наиболее популярных туристических направлений Кабардино-Балкарии, в состав которого входят Чегемские водопады, парадром "Чегем", памятник истории и культуры "Город мертвых", а также древние башни и ледники.