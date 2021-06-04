Власти Азербайджана восстановят Суговушанское водохранилище под Тертером

Власти Азербайджана планируют в скором времени решить проблему орошения полей сразу в нескольких районах республики, улучшив водоснабжение 96 200 га пахотных земель с полным завершением работ по восстановлению Суговушанского водохранилища.

ОАО "Азербайджанская мелиорация и водное хозяйство" уже провело предварительную оценку состояния инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях, и на плотине стартовали ремонтные работы, - сообщил замглавы ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" Рафиг Асланов, передает Sputnik Азербайджан.

На первом этапе будет восстановлен сам комплекс и магистральный канал протяженностью 5,2 км, на втором будет отремонтирован канал на левом берегу реки Тертер протяженностью 22 км, а на третьем - 70-км канал на правом берегу реки Тертер.

Первый этап ремонтных работ будет завершен к концу нынешнего года, второй планируется начать в этом году и закончить в 2022- м году, уже ведутся проектные работы по третьему этапу.

Напомним, Суговушанское водохранилище находится на реке Тертер возле одноименного села. Оно было образовано водами рек Тертер и Турага и введено в эксплуатацию в 1976 году. На протяжении почти 30 лет, что водохранилище оставалось под оккупацией, плотине и всей инфраструктуре был нанесен серьезный ущерб.