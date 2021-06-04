В Ялте построят горный кластер с канатной дорогой

В крымской Ялте будет построен горно-рекреационный кластер, который создаст некоммерческая организация "Фонд поддержки и развития физической культуры и спорта".

"В рамках проекта в Ялте будет построена первая российская канатная дорога протяженностью 3,6 км от нижнего участка в районе Васильевки до горного кластера на высоте примерно 1,5 тыс м, а также создана рекреационная зона и зона пребывания и отдыха туристов", - сообщил вице-президент организации Андрей Брабец после подписания соглашения с главой Крыма Сергеем Аксеновым на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает "Интерфакс".

Объем капитальных вложений в проект составит 12 млрд рублей, - сообщили в правительстве Крыма.

Сроки реализации проекта в сообщении не указываются.

Напомним, в Ялте функционирует канатная дорога "Мисхор - Ай-Петри", открытая в 1988 году, которая считается уникальной: безопорный пролет между ее средней и верхней станциями составляет 1,67 км, а поездка на высоту 12, тыс м длится менее 15 минут.